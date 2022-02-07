Політичний колапс: іракські законодавці не змогли обрати нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У понеділок іракські законодавці не змогли обрати нового главу держави, оскільки ключові фракції завадили цій спробі, бойкотувавши сесію парламенту. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.
Деталі
Для проведення виборчої сесії потрібен кворум у дві третини від 329 членів законодавчого органу. Голосування у понеділок не могло бути проведене, оскільки законодавці, багато з яких є союзниками іракського священнослужителя Муктади ас-Садра, залишилися осторонь. Прийшли лише 58 депутатів.
Нездатність обрати президента відображає глибокі розбіжності між політичними фракціями Іраку, які тільки посилилися після парламентських виборів 10 жовтня, результати яких були відкинуті політичними групами, які підтримує сусідній Іран.
Іракські політики досі не змогли домовитися про компромісного кандидата на вищу посаду країни, що також завадить призначенню прем'єр-міністра.
За відсутності кворуму спікер парламенту Мохаммед аль-Халбусі залишив засідання відкритим, не призначивши нової дати голосування щодо обрання нового президента.
Контекст
Бойкот ас-Садра був оголошений після того, як Верховний суд Іраку тимчасово призупинив висунення кандидатури лідера Хош'яра Зібарі, пославшись на обвинувачення у корупції проти курдського політика і колишнього міністра закордонних справ.
Згідно з повоєнною конвенцією Іраку, в основному церемоніальний пост президента має обіймати представник курдської меншини країни, прем'єр-міністром має бути мусульманин-шиїт, а спікером парламенту - мусульманин-сунніт. Іншим претендентом на пост президента є чинний лідер Бархам Салех.
Садр, який очолює найбільший парламентський блок із 73 місцями, оголосив бойкот у суботу. За ним послідував аль-Халбусі, який очолює блок із 51 місця. Потім їх приклад наслідувала Демократична партія Курдистану (ДПК), що складається з 31 депутата. Зібарі представляє партію ДПК та відкидає звинувачення у корупції.
Президент Бархам Салех, що йде, представляє головного суперника ДПК в Іракському Курдистані, Патріотичний союз Курдистану.