Политический коллапс: иракские законодатели не смогли избрать нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник иракские законодатели не смогли избрать нового главу государства, поскольку ключевые фракции помешали этой попытке, бойкотировав сессию парламента. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Для проведения избирательной сессии нужен кворум в две трети от 329 членов законодательного органа. Голосование в понедельник не могло быть проведено, поскольку законодатели, многие из которых являются союзниками иракского священнослужителя Муктады ас-Садра, остались в стороне. Пришли только 58 депутатов.
Неспособности избрать президента отражает глубокие разногласия между политическими фракциями в Ираке, которые только усилились после парламентских выборов 10 октября, результаты которых были отвергнуты политическими группами, которые поддерживает соседний Иран.
Иракские политики до сих пор не смогли договориться о компромиссном кандидате на высший пост страны, что также помешает назначению премьер-министра.
В отсутствие кворума спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси оставил заседание открытым, не назначив новой даты голосования по избранию нового президента.
Контекст
Бойкот ас-Садра был объявлен после того, как Верховный суд Ирака временно приостановил выдвижение кандидатуры лидера Хошьяра Зибари, сославшись на обвинения в коррупции против курдского политика и бывшего министра иностранных дел.
Согласно послевоенной конвенции Ирака, в основном церемониальный пост президента должен занимать представитель курдского меньшинства страны, премьер-министром должен быть мусульманин-шиит, а спикером парламента - мусульманин-суннит. Другим претендентом на пост президента является действующий лидер Бархам Салех.
Садр, возглавляющий крупнейший парламентский блок с 73 местами, объявил бойкот в субботу. За ним последовал аль-Халбуси, возглавляющий блок с 51 местом. Затем их примеру последовала Демократическая партия Курдистана (ДПК), состоящая из 31 депутата. Зибари представляет партию ДПК и отвергает обвинения в коррупции.
Уходящий президент Бархам Салех представляет главного соперника ДПК в Иракском Курдистане, Патриотический союз Курдистана.