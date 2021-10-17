ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю: требует 8 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. ХАМАС в воскресенье, 17 октября, направил в Израиль послание с ультимативным требованием перевести в Газу 8 млн долларов в течение ближайших двух дней. Иначе будут возобновлены ракетные обстрелы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vesty.co.il.
Детали
Деньги из так называемого “катарского гранта” (средства из Катара, поступающие через финансовую структуру ООН и предназначенный для малоимущих палестинцев — ред.) должны быть переведены до 19 октября.
СМИ со ссылкой на источник сообщает, что Израиль, как ожидается, в ближайшее время одобрит ряд существенных послаблений режима блокады Газы, включая лицензии на работу в Израиле для тысяч жителей анклава. Также готовятся “шаги навстречу Газе”, включая снижение таможенных платежей.
Параллельно несколько арабских СМИ сообщили о прогрессе в переговорах (при египетском посредничестве) о долговременном затишье в Газе. Однако вопрос о катарских деньгах до сих пор не решен, что вызывает недовольство ХАМАСа.
Напомним
ХАМАС уже выдвигал ультиматум Израилю по поводу катарских денег 4 июня. Тогда также организация угрожала возобновлением ракетных обстрелов. С тех пор по территории Израиля были выпущены ряд ракет, однако были ли эти запуски связаны с ультиматумом, не уточнялось.
Выплаты о которых идет речь прекратились после начала Израилем операции “Страж стен”.
Ранее, как сообщают израильские СМИ, деньги из Катара поступали в середине календарного месяца. Как правило, средства доставлялись наличными, но иногда переводились сразу в Газу через палестинские банки.
Сумма ежемесячного перевода варьировалась от 10 млн до 30 млн долларов. Официально деньги предназначались для того, чтобы “обеспечить 100 тысяч семей в Газе денежным подарком в размере 100 долларов”, а также закупить топливо для электростанции в секторе.
По завершении 11-дневной операции “Страж стен” представители Израиля заявили, что все гуманитарные программы в Газе будут возобновлены лишь после того, как ХАМАС вернет израильских военнопленных.