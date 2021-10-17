ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: вимагає 8 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. ХАМАС у неділю, 17 жовтня, направив до Ізраїлю послання з ультимативною вимогою перевести в Газу 8 млн доларів протягом найближчих двох днів. Інакше будуть відновлені ракетні обстріли. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vesty.co.il.
Деталі
Гроші з так званого "катарського гранту" (кошти з Катару, що надходять через фінансову структуру ООН і призначенs для малозабезпечених палестинців - ред.) gовинні бути переведені до 19 жовтня.
ЗМІ з посиланням на джерело повідомляє, що Ізраїль, як очікується, найближчим часом схвалить ряд істотних послаблень режиму блокади Гази, включаючи ліцензії на роботу в Ізраїлі для тисяч жителів анклаву. Також готуються "кроки назустріч Газі", включаючи зниження мит.
Паралельно кілька арабських ЗМІ повідомили про прогрес у переговорах (за єгипетського посередництва) щодо довготривалого затишшя в Газі. Однак питання про катарські гроші до сих пір не вирішено, що викликає невдоволення ХАМАСу.
Нагадаємо
ХАМАС уже висував ультиматум Ізраїлю з приводу катарських грошей 4 червня. Тоді також організація загрожувала відновленням ракетних обстрілів. З тих пір по території Ізраїлю було випущено ряд ракет, однак чи були ці запуски пов'язані з ультиматумом, не уточнювалося.
Виплати про які йде мова припинилися після початку Ізраїлем операції "Страж стін".
Раніше, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, гроші з Катару надходили в середині календарного місяця. Як правило, кошти доставлялися готівкою, але іноді переводилися відразу в Газу через палестинські банки.
Сума щомісячного переказу варіювалася від 10 млн до 30 млн доларів. Офіційно гроші призначалися для того, щоб "забезпечити 100 тисяч сімей в Газі грошовим подарунком у розмірі 100 доларів", а також для закупивлі палива для електростанції в секторі.
По завершенні 11-денної операції "Страж стін" представники Ізраїлю заявили, що всі гуманітарні програми в Газі будуть відновлені лише після того, як ХАМАС поверне ізраїльських військовополонених.