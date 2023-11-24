Боевики ХАМАС освободили 13 израильских заложников - СМИ
Киев • УНН
ХАМАС начал освобождать заложников в рамках соглашения с Израилем, и первые 13 из них направились в Израиль через КПП Рафах. Это знаменует собой начальный этап более масштабного обмена заложниками во время перемирия.
Первая группа заложников, освобожденных боевиками ХАМАС в рамках соглашения с Израилем, направляются вместе с сотрудниками Международного комитета Красного Креста в машинах скорой помощи к выходу из Газы через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского представителя, пишет УНН.
Детали
Освобождение 13 заложников - первый из четырех ожидаемых этапов обмена между Израилем и ХАМАС.
За четыре дня перемирия с Израилем ХАМАС согласился освободить около 50 заложников, среди которых дети, матери и другие женщины. Стороны договорились, что ХАМАС может освободить и большее количество заложников в обмен на продление перемирия еще на несколько дней.
Израиль намерен освободить 150 палестинских заключенных, задержанных за террористические преступления, все они - женщины и несовершеннолетние.
Сегодня Израиль отпустит 39 палестинских заключённых, в том числе 24 женщины и 15 детей, в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на возвращение 13 израильтян.
Дополнение
24 ноября в 7 часов утра вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве Катара.
Боевики ХАМАС освободили 13 израильских заложников - СМИ
ХАМАС начал освобождать заложников в рамках соглашения с Израилем, и первые 13 из них направились в Израиль через КПП Рафах. Это знаменует собой начальный этап более масштабного обмена заложниками во время перемирия.
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