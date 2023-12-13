Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
Киев • УНН
Как сообщили в lifecell, после хакерской атаки на Киевстар трафик на сайт вырос более чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз.
У оператора lifecell вырос спрос на eSIM в 10 раз после хакерской атаки на Киевстар после которой тысячи пользователей остались без связи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе lifecell.
Спрос на SIM-карты и eSIM значительно вырос, как и трафик на наш сайт и приложение. Например, трафик на сайт вырос больше, чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз. Наша команда сейчас работает над обеспечением устойчивости нашей сети и обеспечению корректной работы сервисов для абонентов
Добавим
Кроме того, в компании отметили, что сбой в сети любого оператора влияет на работу других, возрастает нагрузка на сеть и сервисы работающих операторов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар" - СБУ
"Сегодня в сети lifecell наблюдаются трудности с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением. В то же время работа нашей сети пока стабильна", - резюмировали в lifecell.
Напомним
Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".
Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
Как сообщили в lifecell, после хакерской атаки на Киевстар трафик на сайт вырос более чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз.
В Воздушных силах показали видео успешного уничтожения "шахедов" из ПЗРК "Игла"
Появилось видео, как Силы обороны Украины успешно сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла".
Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве
Правоохранители осмотрели подтопленный тоннель столичного метрополитена и изучают строительную и эксплуатационную документацию.
Как защитить авто от военных рисков?
Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.
Нужно заставить путина уважать нашу свободу - Зеленский
Президент Украины Зеленский утверждает, что путина необходимо заставить уважать Украину, Европу и международное право.
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана
Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и раскритиковали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вступления Украины, подчеркнув стратегическую важность расширения ЕС. Они настаивали на соблюдении Копенгагенских критериев без ускорения процесса.
МВД предупреждает о новой схеме мошенников: злоумышленники создают фейковые боты "Киевстара"
Злоумышленники используют фейковые боты, которые выдают себя за "Киевстар", чтобы распространять фишинговые ссылки с обещаниями компенсации. Министерство внутренних дел предостерегает от перехода по этим ссылкам и предоставления персональных данных.
Украина показала способность своих ПВО: в США отреагировали на ночную ракетную атаку рф на Киев
Посол США отметила работы украинских Вооруженных Сил и поддержала призывы к продолжению поддержки со стороны США.
США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей Hamas и PIJ
США и Великобритания ввели новые санкции против лиц, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, направленные против их финансов и возможности путешествовать. Санкции координируются обеими странами и являются продолжением усилий США, направленных на разрушение сетей финансирования ХАМАС.
Снайперы ликвидировали вражескую разведывательную группу: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Украинские снайперы уничтожили 4 российских военных на Авдеевском направлении, сообщает пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.