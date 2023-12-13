Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

У оператора lifecell вырос спрос на eSIM в 10 раз после хакерской атаки на Киевстар после которой тысячи пользователей остались без связи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе lifecell.

Спрос на SIM-карты и eSIM значительно вырос, как и трафик на наш сайт и приложение. Например, трафик на сайт вырос больше, чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз. Наша команда сейчас работает над обеспечением устойчивости нашей сети и обеспечению корректной работы сервисов для абонентов