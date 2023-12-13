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Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:48  •  18197 просмотра

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Как сообщили в lifecell, после хакерской атаки на Киевстар трафик на сайт вырос более чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз.

У оператора lifecell вырос спрос на eSIM в 10 раз после хакерской атаки на Киевстар после которой тысячи пользователей остались без связи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе lifecell.

Спрос на SIM-карты и eSIM значительно вырос, как и трафик на наш сайт и приложение. Например, трафик на сайт вырос больше, чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз. Наша команда сейчас работает над обеспечением устойчивости нашей сети и обеспечению корректной работы сервисов для абонентов 

- сообщили в пресс-службе.

Добавим

Кроме того, в компании отметили, что сбой в сети любого оператора влияет на работу других,  возрастает нагрузка на сеть и сервисы работающих операторов.

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"Сегодня в сети lifecell  наблюдаются трудности с пополнением счета, активацией новых абонентов, сайтом или приложением. В то же время работа нашей сети  пока стабильна", - резюмировали в lifecell.

Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Технологии
Хакерська атака на Київстар: попит на eSIM оператора lifecell збільшився в 10 разів
Hacker attack on Kyivstar: demand for lifecell eSIMs has increased 10 times
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