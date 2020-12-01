Взятка за должность в НАБУ: экс-прокурора поручили принудительно доставить в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила привод в судебное заседание в отношении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, которого осудили за предложение взятки в 10 000 долларов конкурсной комиссии за должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, 30 ноября 2020-го в Апелляционной палате ВАКС состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб прокурора, обвиняемого и защитника обвиняемого на приговор ВАКС от 25 сентября 2020 года, которым обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, и назначено ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.
"В суд поступило ходатайство обвиняемого об отложении рассмотрения дела по состоянию здоровья и сообщено, что соответствующий листок нетрудоспособности будет предоставлен суду после завершения лечения, других данных, свидетельствующих о наличии обстоятельств уважительности неявки в судебное заседание, обвиняемым суду не предоставлено", - говорится в сообщении.
Сообщается, что коллегия судей отметила, что листок временной нетрудоспособности не может подтвердить наличие заболевания или состояние обвиняемого, как того требует Уголовный процессуальный кодекс Украины, а потому не может считаться уважительной причиной неявки в судебное заседание.
"По результатам судебного заседания коллегия судей приняла решения применить в отношении обвиняемого привод в судебное заседание, так как его участие в рассмотрении дела является обязательным, поскольку в апелляционной жалобе прокурора ставится вопрос об ухудшении его положения", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что следующее судебное заседание по делу назначено на 3 декабря 2020-го в 15:00.
Напомним, Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко за предложение взятки в 10 000 долларов конкурсной комиссии за должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.
Как сообщалось, по версии следствия, прокурор ГПУ 17 февраля 2016-го предлагал неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США (около 270 000 гривен) членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.