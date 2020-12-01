Хабар за посаду в НАБУ: експрокурора доручили примусово доставити до суду

Так, 30 листопада 2020 року в Апеляційній палаті ВАКС відбулося судове засідання з розгляду апеляційних скарг прокурора, обвинуваченого та захисника обвинуваченого на вирок ВАКС від 25 вересня 2020 року, яким обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та призначено йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

“До суду надійшло клопотання обвинуваченого про відкладення розгляду справи за станом здоров’я та повідомлено, що відповідний листок непрацездатності буде надано суду після завершення лікування, інших даних, які б свідчили про наявність обставин поважності неприбуття у судове засідання, обвинуваченим суду не надано”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що колегія суддів зазначила, що листок тимчасової непрацездатності не може підтвердити наявність захворювання чи стану обвинуваченого, як того вимагає Кримінальний процесуальний кодекс України, а тому не може вважатися поважною причиною неявки у судове засідання.

“За результатами судового засідання колегія суддів ухвалила піддати обвинуваченого приводу у судове засідання, так як його участь у розгляді справи є обов’язковою, оскільки в апеляційній скарзі прокурора ставиться питання про погіршення його становища”, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що наступне судове засідання у справі призначено на 3 грудня 2020 року о 15:00.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд засудив до двох років позбавлення волі колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка за пропонування хабаря у 10 тисяч доларів конкурсній комісії за посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.



Як повідомлялося, за версією слідства, прокурор ГПУ 17 лютого 2016 року пропонував неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США (близько 270 тисяч гривень) членам Конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.



