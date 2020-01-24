Взятка для чиновницы ОП: Апелляционная палата ВАКС оставила имущество Лесничей под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение первой инстанции об аресте имущества в деле экс-заместителя министра культуры Украины Виктории Лесничей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, сегодня, 24 января 2020 года, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемой, экс-заместителя министра культуры Украины, на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 18 ноября 2019 года по аресту имущества.
"По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года подозреваемая внесла залог в размере 576 300 гривен и на нее были возложены обязанности не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; не посещать помещения Офиса Президента Украины и Верховной Рады Украины; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу.
По версии следствия, чиновница Офиса Президента Украины вместе с экс-заместителем министра культуры требовали с физического лица 300000 долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 000 долларов.