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Взятка для чиновницы ОП: Апелляционная палата ВАКС оставила имущество Лесничей под арестом

Киев • УНН

 • 10378 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение первой инстанции об аресте имущества в деле экс-заместителя министра культуры Украины Виктории Лесничей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Взятка для чиновницы ОП: Апелляционная палата ВАКС оставила имущество Лесничей под арестом

Так, сегодня, 24 января 2020 года, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемой, экс-заместителя министра культуры Украины, на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 18 ноября 2019 года по аресту имущества.

"По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитника", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года подозреваемая внесла залог в размере 576 300 гривен и на нее были возложены обязанности не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; не посещать помещения Офиса Президента Украины и Верховной Рады Украины; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу.

По версии следствия, чиновница Офиса Президента Украины вместе с экс-заместителем министра культуры требовали с физического лица 300000 долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 000 долларов.

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