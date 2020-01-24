Хабар для чиновниці ОП: Апеляційна палата ВАКС залишила майно Лісничої під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу першої інстанції щодо арешту майна у справі ексзаступниці міністра культури України Вікторії Лісничої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, сьогодні, 24 січня 2020 року, колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянула у судовому засідання апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваної, ексзаступниці міністра культури України, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 листопада 2019 року щодо арешту майна.
“За результатами розгляду суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року підозрювана внесла заставу в розмірі 576 300 гривень та на неї було покладено обов’язки не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі; не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон.
За версією слідства, посадовиця Офісу Президента України разом із ексзаступницею міністра культури вимагали з фізичної особи 300 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК “Нафтогаз України”.
12 листопада їх затримали після одержання першого траншу у сумі 150 тисяч доларів.