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Х.Клинтон лидирует в Вашингтоне, Нью-Йорке и штатах Новой Англии

Х.Клинтон лидирует в Вашингтоне, Нью-Йорке и штатах Новой Англии

Киев • УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон побеждает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в родном для него штате Нью-Йорк, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что Клинтон досрочно побеждает в штате Нью-Йорк, сенатором от которого она была в начале 2000-х. После подсчета 20% голосов, 77% набирает Х.Клинтон, а Д.Трамп - 21%.

При этом Клинтон лидирует и в таких округах, как Манхэттен, Бруклин, входящих в одноименный главный город штата, также и в родном для Д.Трамп Квинси, где родился миллиардер.

Сейчас Х.Клинтон уже определена победителем в округе Колумбия.

Также Х.Клинтон лидирует в столице США, после подсчета 65% бюллетеней за нее свой голос отдали 93% избирателей, в то время как за Д.Трамп - всего 4%.

Первенство экс-госсекретарь имеет в штатах Новой Англии - региона на северо-востоке США. Он включает в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Регион граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк.

Х.Клинтон определена победителем в штате Вермонт, Коннектикут, Массачусетс и Род-Айленд.

В Коннектикуте она набирает 68% голосов против 28% у Д.Трампа. В Массачусетсе преимущество Х.Клинтон меньше - 54% против 39% ..

В одном из ключевых штатов - Нью-Гемпшире - Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 11% с 53% голосов избирателей.

Как сообщал УНН, по предварительным данным экзит-полов Х.Клинтон впереди.

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