Х.Клинтон лидирует в Вашингтоне, Нью-Йорке и штатах Новой Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон побеждает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в родном для него штате Нью-Йорк, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Отмечается, что Клинтон досрочно побеждает в штате Нью-Йорк, сенатором от которого она была в начале 2000-х. После подсчета 20% голосов, 77% набирает Х.Клинтон, а Д.Трамп - 21%.
При этом Клинтон лидирует и в таких округах, как Манхэттен, Бруклин, входящих в одноименный главный город штата, также и в родном для Д.Трамп Квинси, где родился миллиардер.
Сейчас Х.Клинтон уже определена победителем в округе Колумбия.
Также Х.Клинтон лидирует в столице США, после подсчета 65% бюллетеней за нее свой голос отдали 93% избирателей, в то время как за Д.Трамп - всего 4%.
Первенство экс-госсекретарь имеет в штатах Новой Англии - региона на северо-востоке США. Он включает в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Регион граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк.
Х.Клинтон определена победителем в штате Вермонт, Коннектикут, Массачусетс и Род-Айленд.
В Коннектикуте она набирает 68% голосов против 28% у Д.Трампа. В Массачусетсе преимущество Х.Клинтон меньше - 54% против 39% ..
В одном из ключевых штатов - Нью-Гемпшире - Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 11% с 53% голосов избирателей.
Как сообщал УНН, по предварительным данным экзит-полов Х.Клинтон впереди.