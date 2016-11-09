Х.Клінтон лідирує у Вашингтоні, Нью-Йорку і штатах Нової Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон перемагає свого суперника від республіканців Дональда Трампа в рідному для нього штаті Нью-Йорк, передає УНН з посиланням на NBC News.
Відзначається, що Клінтон достроково перемагає в штаті Нью-Йорк, сенатором від якого вона була на початку 2000-х. Після підрахунку 20% голосів, 77% набирає Х.Клінтон, а Д.Трамп — 21%.
При цьому Клінтон лідирує і в таких округах, як Манхеттен, Бруклін, що входять в однойменне головне місто штату, також і в рідному для Д.Трампа Квінсі, де народився мільярдер.
Наразі Х.Клінтон вже визначена переможцем в окрузі Колумбія.
Також Х.Клінтон лідирує у столиці США, після підрахунку 65% бюлетенів за неї свій голос віддали 93% виборців, в той час як за Д.Трампа — всього 4%.
Першість екс-дерсекретар має у штатах Нової Англії — регіону на північному сході США. Він включає в себе наступні штати: Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд і Вермонт. Регіон межує з Атлантичним океаном, Канадою та штатом Нью-Йорк.
Х.Клінтон визначена переможцем в штаті Вермонт, Коннектикут, Массачусетс і Род-Айленд.
У Коннектикуті вона набирає 68% голосів проти 28% у Д.Трампа. У Массачусетсі перевага Х.Клінтон менша — 54% проти 39%..
В одному з ключових штатів — Нью-Гемпширі — Х.Клінтон випереджає Д.Трампа на 11% з 53% голосів виборців.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними екзит-полів Х.Клінтон попереду.