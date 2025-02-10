КГГА: Белоуса отстранят от должности директора Молодого театра на фоне скандала
Киев • УНН
Андрея Билоуса отстранят от должности директора Молодого театра в Киеве из-за обвинений в неэтичном поведении. КГГА создаст специальную комиссию для расследования ситуации, а полиция уже начала уголовное производство.
Андрея Билоуса отстранят от должности директора - художественного руководителя Молодого театра в Киеве, объявили в Киевской городской государственной администрации в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Директора - художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Белоуса отстранят от исполнения должностных обязанностей", - сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, которую цитируют в госадминистрации.
По ее словам, цель этого шага - "обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела о неэтичном поведении, сохранить стабильную работу театра и создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта". "Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", - указала Старостенко.
По ее словам, сегодня, 10 февраля, в помещении ККГГА состоялась встреча с инициативной группой. На мероприятии обсудили дальнейшие шаги, которые будут реализованы совместно с руководством Департамента культуры КГГА.
"Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Культура - это не только пространство для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять. Она точно не должна наносить людям психологические или физические травмы", - подчеркнула заместитель председателя КГГА.
Старостенко добавила, что для всестороннего анализа ситуации в театре создадут соответствующую комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования. Соответствующее поручение она дала директору Департамента культуры КГГА 7 февраля.
Напомним
Национальная полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие" в отношении действий преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Белоуса.
Ранее помощница ректора КНУТКиТ по административным вопросам Ольга Сухова во время встречи администрации университета со студентами сообщила, что преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Белоуса отстранили от работы в вузе.