КМДА: Білоуса відсторонять від посади директора Молодого театру на тлі скандалу

Андрія Білоуса відсторонять від посади директора – художнього керівника Молодого театру у Києві, оголосили у Київській міській державній адміністрації у понеділок, пише УНН.

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"Директора – художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків", - повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яку цитують в держадміністрації.

З її слів, мета цього кроку - "забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту". "Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів", – вказала Старостенко.

За її словами, сьогодні, 10 лютого, у приміщенні ККМДА відбулася зустріч з ініціативною групою. На заході обговорили подальші кроки, що будуть реалізовані спільно з керівництвом Департаменту культури КМДА.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура – це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм", - наголосила заступниця голови КМДА.

Старостенко додала, що для всебічного аналізу ситуації в театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування. Відповідне доручення вона дала директору Департаменту культури КМДА 7 лютого.

Нагадаємо

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство" щодо дій викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

Раніше помічниця ректора КНУТКіТ з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами повідомила, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші.