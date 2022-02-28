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KFC и McDonald's начали передавать еду украинским военным и гражданским

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Руководство сети ресторанов McDonald's в Украине решило предоставлять еду из ресторанов на нужды украинцев во время военного положения, а KFC открыло кухни для приготовления пищи больницам, военным и территориальной обороне. Об этом компании сообщили на официальных страницах в Facebook и Instagram, информирует УНН.

Детали

В McDonald's заявили, что передают продукты местным советам. Речь идет о продуктах, которые не надо готовить, в частности: вода, овощи, фрукты, яйца, булки, десерты.

"Наши рестораны закрыты по соображениям безопасности, но мы предоставляем местным советам еду из ресторанов, где по состоянию на сейчас безопасно (насколько это возможно) находиться нашим работникам. Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего", - говорится в сообщении McDonald's Ukraine.

Сеть ресторанов KFC открыла свои кухни для приготовления пищи пациентам больницы, территориальной обороне, военным.

"Мы обращаемся к ресторанному бизнесу, всей Украине, также присоединиться, открыть свои кухни, чтобы готовить и доставлять еду тем, кто сейчас в этом очень нуждается", - говорится в сообщении.

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Публикация от KFC UKRAINE (@kfc.ukraine)

Напомним

С 26 февраля в магазинах сети "АТБ", где есть подвальные помещения, можно будет спрятаться во время воздушной тревоги.

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