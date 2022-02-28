KFC і McDonald's почали передавати їжу українським військовим та цивільним
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Керівництво мережі ресторанів Mcdonald's в Україні вирішило надавати їжу з ресторанів на потреби українців під час воєнного стану, а KFC відкрило кухні для приготування їжі лікарням, воєнним і територіальній обороні. Про це компанії повідомили на офіційних сторінках у Facebook та Instagram, інформує УНН.
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У McDonald's заявили, що передають продукти місцевим радам. Йдеться про продукти, які не треба готувати, зокрема: вода, овочі, фрукти, яйця, булки, десерти.
"Наші ресторани закриті з міркувань безпеки, але ми надаємо місцевим радам їжу з ресторанів, де станом на зараз безпечно (наскільки це можливо) перебувати нашим працівникам. Представники місцевих влад забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше", – ідеться у повідомленні McDonald's Ukraine.
Мережа ресторанів KFC відкрила свої кухні для приготування їжі пацієнтам лікарні, територіальній обороні, воєнним.
"Ми звертаємось до ресторанного бізнесу, всієї України, також приєднатися, відкрити свої кухні, щоб готувати та доставляти їжу тим, хто зараз цього дуже потребує", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
З 26 лютого у магазинах мережі АТБ, де є підвальні приміщення, можна буде сховатися під час повітряної тривоги.