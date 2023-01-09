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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Руководил подразделениями "днр" и помогал группе "стрелкова/гиркина": будут судить российского генерала

Киев • УНН

 • 517546 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине будут заочно судить российского генерала, который руководил действиями подразделений «днр» во время захвата Славянска и лично управлял действиями российских наемников, а также помогал группе «стрелкова/гиркина». Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Руководил подразделениями "днр" и помогал группе "стрелкова/гиркина": будут судить российского генерала

Детали

Винницкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего рф по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Следствие отмечает, что генерал-майор воздушно-десантных войск рф, родившийся в Винницкой области, с 2014 года входит в состав так называемой «днр». Именно он, как сообщается, помогал диверсионной группе «стрелкова/гиркина» в организации боевых действий против Вооруженных сил Украины. Лично руководил действиями российских наемников и представителей незаконных вооруженных формирований «днр» во время захвата города Славянска, отметили в прокуратуре.

От высшего военно-политического руководства страны-агрессора получил звание «герой россии».

Добавим

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование по процедуре in absentia (заочно) осуществляло управление СБУ в Винницкой области.

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