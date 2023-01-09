Керував підрозділами "днр" та допомагав групі "стрєлкова/гіркіна": судитимуть російського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Україні заочно судитимуть російського генерала, який керував діями підрозділів «днр» під час захоплення Слов'янська та особисто управляв діями російських найманців, а також допомагав групі «стрєлкова/гіркіна». Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця рф за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Слідство зазначає, що генерал-майор повітряно-десантних військ рф, який народився на Вінниччині, з 2014 року входить до складу так званої «днр». Саме він, як повідомляється, допомагав диверсійній групі «стрєлкова/гіркіна» в організації бойових дій проти Збройних сил України. Особисто керував діями російських найманців та представників незаконних збройних формувань «днр» під час захоплення міста Слов’янська, зазначили у прокуратурі.
Від вищого військово-політичного керівництва країни-агресора отримав звання «герой росії».
Додамо
Обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування за процедурою in absentia (заочно) здійснювало управління СБУ у Вінницькій області.