Керував підрозділами "днр" та допомагав групі "стрєлкова/гіркіна": судитимуть російського генерала

Деталі

Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця рф за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Слідство зазначає, що генерал-майор повітряно-десантних військ рф, який народився на Вінниччині, з 2014 року входить до складу так званої «днр». Саме він, як повідомляється, допомагав диверсійній групі «стрєлкова/гіркіна» в організації бойових дій проти Збройних сил України. Особисто керував діями російських найманців та представників незаконних збройних формувань «днр» під час захоплення міста Слов’янська, зазначили у прокуратурі.

Від вищого військово-політичного керівництва країни-агресора отримав звання «герой росії».

Додамо

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування за процедурою in absentia (заочно) здійснювало управління СБУ у Вінницькій області.