Детали

По данным следствия, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину личный состав спецотряда «Ахмат» прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях против украинской армии и террора гражданского населения. Возглавлять спецподразделение вверено лично помошнику главы чеченской республики россии. В 2011-2021 он был заместителем министра внутренних дел чеченской республики.

В марте-июне 2022 года военные спецотряда в составе разведгрупп заходили в населенные пункты Луганщины. Они массированно обстреливали из тяжелого вооружения позиции ВСУ для продвижения оккупационных войск ВС рф и незаконных вооруженных формирований так называемых “лднр” на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Конечная цель оккупационных войск – захват этих городов, которая в результате вражеских атак была достигнута.

Командир «Ахмата» публично отчитывался перед главой чеченской республики и высшим руководством рф о «успехе денацификации» на восточном фронте. Для показательности такие видеообращения в основном записывались возле или непосредственно в админпомещении госструктур региона.

Досудебное расследование процессуального руководства Луганской областной прокуратуры осуществляется СБУ.

Дополнение

Пяти псевдочиновникам фейковой администрации временно оккупированного Мариуполя, среди которых и псевдомер, заочно сообщено о подозрении из-за агитации населения к присоединению Мариуполя к составу рф.