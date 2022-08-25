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Керував операцією по захопленню міст Луганщини: помічнику Кадирова повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Командиру спецзагону “Ахмат” росгвардії рф по чеченській республіці повідомлено про підозру за керівництво військовою операцією із захоплення міст Луганщини. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Керував операцією по захопленню міст Луганщини: помічнику Кадирова повідомлено про підозру

Деталі

За даними слідства, з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну особовий склад спецзагону «Ахмат» прибув у Луганську область для участі у бойових діях проти української армії та терору цивільного населення. Очолювати спецпідрозділ довірено особисто помічнику голови чеченської республіки рф. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ чеченської республіки.

У березні-червні 2022 року військові спецзагону у складі розвідгруп заходили в населені пункти Луганщини. Вони масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань так званих “лднр” на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст, яка в результаті ворожих атак була досягнута.

Командир «Ахмату» публічно звітував перед головою чеченської республіки та вищим керівництвом рф про «успіх денацифікації» на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях держструктур регіону.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури здійснюється СБУ.

Доповнення

П’ятьом псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя, серед яких і псевдомер, заочно повідомлено про підозру через агітацію населення до приєднання Маріуполя до складу рф.

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