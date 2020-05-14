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Джека Ма снова приглашают в Харьков – на этот раз в "Экополис ХТЗ" Ярославского

Киев • УНН

 • 25806 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая 2020 года, группа DCH Александра Ярославского заключила Меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших китайский корпораций - ZTE Сorporation. Об этом сообщают обе стороны договоренности.

Джека Ма снова приглашают в Харьков – на этот раз в "Экополис ХТЗ" Ярославского

После подписания Меморандума корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом “Экополис ХТЗ” в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории “Экополис ХТЗ” офиса ZTE, R&D-центра и производственной площадки.

Александр Ярославский поблагодарил руководство ZTE за интерес к “Экополису ХТЗ”: “Я очень горд тем, что сегодня мы делаем такое начинание, подписывая этот Меморандум с корпорацией ZTE. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, и могу заверить, что в нашем лице вы нашли надежнейших партнеров”. А также выразил надежду на расширение сотрудничества с китайским бизнесом: “Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании — такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города. Если вы помните, я привез в Украину благодаря ему 150 тыс ПЦР-тестов, за что мы все бесконечно благодарны. Благодаря ему мы хоть открыли для себя, что такое ПЦР-тесты!”. Напомним, что в ноябре прошлого года Джек Ма посетил Харьков с частным визитом по приглашению Ярославского. В частности, китайский миллиардер выступил перед студентами Харьковского национального университета, почетным доктором и меценатом которого является бизнесмен.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что городская власть оказывает всестороннюю поддержку проекту “Экополис ХТЗ”, который реализуется в формате частно-государственного партнерства. “Хочу сказать отдельное спасибо Александру Ярославскому за его инициативы и группе DCH за постоянное присутствие во всех делах города и страны. Город будет полностью помогать, проект DCH „Экополис ХТЗ“ включен в план развития города до 2030 года”, — сказал харьковский городской голова. А также от своего имени пригласил Джека Ма приехать в Харьков на запланированный совместно с DCH масштабный IT & High Tech-форум: “Прошу такого знаменитого человека, как Джек Ма, побывать у нас в городе Харькове. Мы ему многим обязаны за время пандемии, он очень много помогал нам вместе с Александром Ярославским. В самое тяжелое время в начале он подарил Украине 50 тыс. ПЦР-тестов, из которых 5 тыс. получил наш регион. Поэтому я очень хотел бы лично пригласить его в Харьков уже для посещения в другом статусе”.

Торговый представитель Китайской Народной Республики в Украине Лю Цзюнь, почетный гость церемонии, высоко оценил факт сотрудничества ZTE и DCH. “ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH — одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а город Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH”, — cказал он. Господин Лю Цзюнь также выразил желание в будущем лично присутствовать на церемонии открытия “Экополиса ХТЗ”.

Вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин в своем приветственном слове подчеркнул соответствие проекта “Экополис ХТЗ” стратегическим приоритетам своей компании. “Для ZTE большая честь стать частью инновационной деловой экосистемы „Экополис ХТЗ“. Центральная идея этой инициативы — эффективность и высокотехнологическое развитие. И она созвучна с главными задачами ZTE в Украине и на глобальном рынке”, — заявил он. Генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси также выразил благодарность Александру Ярославскому за возможность стать первым бизнес-резидентом “Экополиса ХТЗ” и подчеркнул, что корпорация ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

В завершении онлайн-встречи Александр Ярославский поблагодарил мэра Харькова за поддержку на уровне города и подчеркнул значение “Экополиса ХТЗ” для экономики Украины в целом. “Харьков является лидером в сфере инноваций. Я благодарю мэра Геннадия Кернеса за то, что город постоянно работает с нами, чтобы „Экополис ХТЗ“ был успешным. Об этом проекте я обязательно доложу и президенту, и премьер-министру. Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб”

ZTE Corporation является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Входит в 500 крупнейших компаний Китая, штат сотрудников − 70 тыс. чел., из которых 26 тыс. чел. работают в научно-исследовательских центрах. Выручка ZTE за 2019 г. составила 12,8 млрд долларов.
“Экополис ХТЗ” — многоотраслевой бизнес-парк нового поколения, долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского. Плановый объем инвестиций в размере 1 млрд долларов создаст в Украине не менее 10 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического комплекса и торгового кластера, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров.

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