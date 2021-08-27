"Кернел" Веревского не оправдал "10 принципов ООН", к которым присоединился в прошлом году

Детали

Как указано на сайте сети Глобального договора ООН в Украине, "Кернел" присоединился к ним в мае прошлого года и взял на себя обязательства соблюдать 10 принципов ООН, большинство из которых касаются запрета нарушать права человека, противодействовать коррупции и беречь экологию.

В сети Глобального договора ООН в Украине не указывают, как кандидаты проходят проверку на соответствие их принципам и проходят ли вообще. Если бы такая проверка была, очевидно, что с соблюдением некоторых принципов "Кернел" имел бы немалые трудности.

Например, один из принципов указывает, что "Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека". Далее разъясняется, что имеется в виду: "Компании должны не только не нарушать права человека, но и делать все, чтобы развивать и поддерживать эту сферу через основную бизнес-деятельность, стратегические социальные инвестиции, филантропическую деятельность, поддержку партнерских или государственных проектов. Уважение и поддержка прав человека также усиливает деловые отношения со стейкхолдерами. Например, работники, к которым относятся с уважением, будут более производительными и лояльными к работодателю. При выборе работодателя или бизнес-партнера все больше учитывают социальную, экологическую и управленческую составляющие компании. Поддержка прав человека и инклюзивные бизнес-модели также могут: - способствовать появлению инновационных продуктов или услуг; - открыть доступ к новым рынкам; - сделать бизнес ценным участником общины и общества".

На практике в "Кернел" выглядит все наоборот. В период уборки урожая едва ли не каждую неделю из разных регионов Украины поступает информация о том, что "Кернел" прибегает к земельным махинациям и отбирает у людей их активы. Об этом подробно УНН писал здесь. Поэтому, очевидное нарушение прав человека носит не единичный, а системный характер. "Кернел" старается избегать любых окончательных решений суда, однако в некоторых случаях ему это не удается. Например, в этом году международный суд Лондона вынес решение против "Кернел" и обязал выполнить свои обязательства перед Михаилом Стадником на 33 млн долларов. В этом деле не обошлось и без криминала, который расследуют сейчас правоохранители по тому факту, что "Кернел" мог привлечь для избежания обязательств перед Стадником посторонних людей, которые в свою очередь могли фальсифицировать документы в пользу Веревского.

К тому же "Кернел" сам признается, что сформировал такую систему партнерства, по которой невыполнение хотя бы одной прихоти приводит к автоматическому дефолту контрагента.

Постоянные мелочные и масштабные скандалы вокруг "Кернел" умножают на ноль деловую репутацию компании. Если до 2018 года акционерами украинского агрохолдинга были известные международные компании вроде TFI PZU SA (польские фонды), то теперь их нет.

Еще один принцип, который декларуеться как ООН, так и Варшавской биржей - это уважение к сотрудникам. Впрочем, об этом лучше расскажут сами сотрудники "Кернел". В одном из свежих отзывов о компании сотрудник пишет: "Работал на Бандурском маслоэкстракционном заводе мастером по ремонту оборудования. Структура предприятия-отвратительная. Корпоративная этика на первом месте, а по факту - маска лицемерия, чтобы хоть как-то завуалировать все минусы компании".

Что касается коррупции, то фактически "за руку" Веревского никто не поймал. На это указывают только касательные факты. Например, основателя "Кернел" называют бенефициаром всей депутатской группы "Довіра" в Верховной Раде. По версии "Института законодательных идей", именно группа "Довіра", несмотря на свою незначительную численность, подает больше всего законопроектов с признаками коррупции. Таким образом, наличие у частного лица и бизнесмена такого инструмента как влияние на законодательную власть прямо противоречит принципу ООН о борьбе с коррупцией.

Дополнительно

УНН оставляет право за упомянутыми в материале компаниями, лицами и организациями прокомментировать указанную ситуацию.