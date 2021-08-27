"Кернел" Веревского не оправдал "10 принципов ООН", к которым присоединился в прошлом году

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 6173 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 32931 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64334 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139441 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158097 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126191 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121822 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 160569 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124973 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 170219 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 79920 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 67887 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 75233 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 90592 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 35839 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 158101 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 160573 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 318806 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 285538 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 270039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 6761 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 139445 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128850 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 170219 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 125432 просмотра
Актуальное
"Кернел" Веревского не оправдал "10 принципов ООН", к которым присоединился в прошлом году

"Кернел" Веревского не оправдал "10 принципов ООН", к которым присоединился в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 20240 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Одним из крупнейших достижений прошлого года основатель агрохолдинга "Кернел" Андрей Веревский назвал присоединение к Глобальному Договору ООН и "10 принципов" соответствия ведения бизнеса. Однако, как и в случае с комплаенсом (стандарты поведения), который требует Варшавская биржа, далеко не все принципы ООН смог оправдать "Кернел" за последний год, сообщает УНН.

Детали

Как указано на сайте сети Глобального договора ООН в Украине, "Кернел" присоединился к ним в мае прошлого года и взял на себя обязательства соблюдать 10 принципов ООН, большинство из которых касаются запрета нарушать права человека, противодействовать коррупции и беречь экологию.

В сети Глобального договора ООН в Украине не указывают, как кандидаты проходят проверку на соответствие их принципам и проходят ли вообще. Если бы такая проверка была, очевидно, что с соблюдением некоторых принципов "Кернел" имел бы немалые трудности.

Например, один из принципов указывает, что "Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека". Далее разъясняется, что имеется в виду: "Компании должны не только не нарушать права человека, но и делать все, чтобы развивать и поддерживать эту сферу через основную бизнес-деятельность, стратегические социальные инвестиции, филантропическую деятельность, поддержку партнерских или государственных проектов. Уважение и поддержка прав человека также усиливает деловые отношения со стейкхолдерами. Например, работники, к которым относятся с уважением, будут более производительными и лояльными к работодателю. При выборе работодателя или бизнес-партнера все больше учитывают социальную, экологическую и управленческую составляющие компании. Поддержка прав человека и инклюзивные бизнес-модели также могут: - способствовать появлению инновационных продуктов или услуг; - открыть доступ к новым рынкам; - сделать бизнес ценным участником общины и общества".

На практике в "Кернел" выглядит все наоборот. В период уборки урожая едва ли не каждую неделю из разных регионов Украины поступает информация о том, что "Кернел" прибегает к земельным махинациям и отбирает у людей их активы. Об этом подробно УНН писал здесь. Поэтому, очевидное нарушение прав человека носит не единичный, а системный характер. "Кернел" старается избегать любых окончательных решений суда, однако в некоторых случаях ему это не удается. Например, в этом году международный суд Лондона вынес решение против "Кернел" и обязал выполнить свои обязательства перед Михаилом Стадником на 33 млн долларов. В этом деле не обошлось и без криминала, который расследуют сейчас правоохранители по тому факту, что "Кернел" мог привлечь для избежания обязательств перед Стадником посторонних людей, которые в свою очередь могли фальсифицировать документы в пользу Веревского.

К тому же "Кернел" сам признается, что сформировал такую систему партнерства, по которой невыполнение хотя бы одной прихоти приводит к автоматическому дефолту контрагента.

Постоянные мелочные и масштабные скандалы вокруг "Кернел" умножают на ноль деловую репутацию компании. Если до 2018 года акционерами украинского агрохолдинга были известные международные компании вроде TFI PZU SA (польские фонды), то теперь их нет.

Еще один принцип, который декларуеться как ООН, так и Варшавской биржей - это уважение к сотрудникам. Впрочем, об этом лучше расскажут сами сотрудники "Кернел". В одном из свежих отзывов о компании сотрудник пишет: "Работал на Бандурском маслоэкстракционном заводе мастером по ремонту оборудования. Структура предприятия-отвратительная. Корпоративная этика на первом месте, а по факту - маска лицемерия, чтобы хоть как-то завуалировать все минусы компании".

Что касается коррупции, то фактически "за руку" Веревского никто не поймал. На это указывают только касательные факты. Например, основателя "Кернел" называют бенефициаром всей депутатской группы "Довіра" в Верховной Раде. По версии "Института законодательных идей", именно группа "Довіра", несмотря на свою незначительную численность, подает больше всего законопроектов с признаками коррупции. Таким образом, наличие у частного лица и бизнесмена такого инструмента как влияние на законодательную власть прямо противоречит принципу ООН о борьбе с коррупцией.

Дополнительно

УНН оставляет право за упомянутыми в материале компаниями, лицами и организациями прокомментировать указанную ситуацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы