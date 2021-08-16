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“Кернел” Веревського знов звинуватили у земельних махінаціях — цього разу постраждали жителі Хмельниччини

“Кернел” Веревського знов звинуватили у земельних махінаціях — цього разу постраждали жителі Хмельниччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського регулярно потрапляє у земельні скандали, проте досі знаходяться ті, хто продовжує їм довіряти наосліп. Чергові скарги на “шахер-махер” у договорах з “Кернел” надійшли з Хмельницької області, повідомляє УНН.

Місцеві жителі розповіли, до яких схем вдається “Кернел” і його структурні підрозділи, зокрема “Енселко Агро”, аби відібрати землю у пайовиків.

Один з таких випадків стався у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької. Три роки тому місцева жителька, яка має у власності 2 гектара землі, уклала із “Енселко Агро” (Кернел) договір оренди.

Договір зареєстрував державний реєстратор. Однак лише після укладання договору власниця землі зрозуміла, що не надала в оренду, а продала вказану земельну ділянку. Вона визнала, що читала умови договору не уважно, і ознайомилася лише з останньою сторінкою документу. Хоча в ході розмов представники “Енселко Агро” (Кернел) не повідомляли власниці землі про намір придбати її майно.

Ще один схожий випадок стався у Дунаєвецькому районі Хмельницької області. Там місцева жителька, яка має у власності 1 гектар землі, уклала із “Енселко Агро” (Кернел) договір оренди. Як пізніше виявилось — строком на 100 років, про що остання передчасно не знала і повідомлена не була. За словами власниці землі, це сталося".... внаслідок введення її в оману та під впливом тяжких життєвих обставин, що порушує її право як власника земельної ділянки“.

Махінації з землею з боку “Енселко Агро” (Кернел) були помічені також на території Ярмолинецького району Хмельницької області. Там компанія відібрала землю у місцевої жительки шляхом укладання додаткової угоди.

Судова боротьба за землю тривала кілька років. Однак, днями суд зобов’язав підрозділ “Кернел” повернути земельну ділянку законному власнику.

Додамо, що статутний капітал “Енселко Агро” вказаний у розмірі понад 9,5 млн грн, компанія зареєструвала 28 видів діяльності і є частим фігурантом кримінальних судових справ.

Так, за останні три роки “Енселко Агро” виступала в якості відповідача у 55 судових справах.

Цьогоріч “Енселко Агро” 11 разів перевіряли контролери.

Нагадаємо, агрогігант “Кернел” користується особистою підтримкою міністра агрополітики Романа Лещенка, який обіцяв карати земельних порушників, але обіцянку провалив та “загрався в піар”, як стверджують деякі ЗМІ. 

Восени Лещенко можуть позбавити міністерського крісла з тієї ж причини: провали президентських програм.

Влітку Президент Володимир Зеленський дав безпрецедентний старт земельній реформі, вказуючи, що “люди заспокоюються, коли бачать, що ніхто ні в кого нічого не забрав”. Втім, таке твердження Президента спростовують дії “Кернел”. Окрім земельних махінацій на Хмельниччині — де навіть померлий дідусь воскрес, щоб підписати договір оренди землі з “Кернел” — аналогічні жертви людей Веревського є і на Чернігівщині (справа “Агродім” родини Давиденко), Харківщині, Черкащині .

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