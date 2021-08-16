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"Кернел" Веревского снова обвинили в земельных махинациях - на этот раз пострадали жители Хмельницкой

"Кернел" Веревского снова обвинили в земельных махинациях - на этот раз пострадали жители Хмельницкой

Киев  •  УНН

 • 23688 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского регулярно попадает в земельные скандалы, однако до сих пор находятся те, кто продолжает им доверять вслепую. Очередные жалобы на "Шахер-махер" в договорах с "Кернел" поступили из Хмельницкой области, сообщает УНН.

Местные жители рассказали, к которым схем удается "Кернел" и его структурные подразделения, в том числе "Энселко Агро", чтобы отобрать землю у пайщиков.

Один из таких случаев произошел в Каменец-Подольском районе Хмельницкой. Три года назад местная жительница, которая имеет в собственности 2 гектара земли, заключила с "Энселко Агро" (Кернел) договор аренды .

Договор зарегистрировал государственный регистратор. Однако только после заключения договора владелица земли поняла, что не предоставила в аренду, а продал указанный земельный участок. Она признала, что читала условия договора не внимательно, и ознакомилась только с последней страницей документа. Хотя в ходе разговоров представители "Энселко Агро" (Кернел) не объявляли владелицы земли о намерении приобрести ее имущество.

Еще один похожий случай произошел в Дунаевецком районе Хмельницкой области
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=98897749&cid=7860687
произошел в Дунаевецком районе Хмельницкой области. Там местная жительница, которая имеет в собственности 1 гектар земли, заключила с "Энселко Агро" (Кернел) договор аренды. Как позже оказалось - сроком на 100 лет, о чем последняя преждевременно не знала и известность ни была. По словам владелицы земли, это произошло ".... вследствие введения ее в заблуждение и под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств, нарушает его право как собственника земельного участка".

Махинации с землей со стороны "Энселко Агро" (Кернел) были замечены также на территории Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Там компания отобрала землю у местной жительницы путем заключения дополнительного соглашения .

Судебная борьба за землю продолжалась несколько лет. Однако, на днях суд обязал подразделение "Кернел" вернуть земельный участок законному владельцу.

Добавим, что уставный капитал "Энселко Агро" указанный в размере более 9500000 грн, компания зарегистрировала 28 видов деятельности и является частым фигурантом уголовных судебных дел.

Так, за последние три года "Энселко Агро" выступала в качестве ответчика в 55 судебных делах.

В этом году "Энселко Агро" 11 раз проверяли контролеры.

Напомним, агрогигант "Кернел" пользуется личной поддержкой министра агрополитики Романа Лещенко, который обещал наказывать земельных нарушителей, но обещание провалил и "заигрался в пиар", как утверждают некоторые СМИ.

Осенью Лещенко могут лишить министерского кресла по той же причине: провалы президентских программ.

Летом Президент Владимир Зеленский дал беспрецедентный старт земельной реформе, указывая, что "люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал". Впрочем, такое утверждение Президента опровергают действия "Кернел". Кроме земельных махинаций в Хмельницкой - где даже умерший дедушка воскрес , чтобы подписать договор аренды земли с "Кернел" - аналогичные жертвы людей Веревского есть и на Черниговщине (дело "Агродом" семьи Давыденко), Харьковской , Черкасской .

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