Руководство ВС Украины и Кувейта обсудили дальнейшую военное сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Государства Кувейт генерал-лейтенант Мухаммедом Аль-Хазером во время которой стороны обсудили дальнейшее развитие военного и военно-технического сотрудничества армий двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
В Киеве состоялась протокольная встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Государства Кувейт генерал-лейтенантом Мухаммедом Аль-Хазером. Во время переговоров в составе делегаций стороны затронули ряд вопросов по дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества армий двух государств. В частности, обсудили вопросы подготовки специалистов и подразделений, военной медицины и т.д.", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.
Также В.Муженко проинформировал гостей о военно-политической обстановке вокруг Украины и на Востоке нашей страны.
В свою очередь генерал-лейтенант Мухаммед Аль-Хазер поблагодарил за теплый прием военной делегации Государства Кувейт в Украине и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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В рамках визита состоялась встреча с глазу на глаз начальников Генеральных штабов и традиционный обмен сувенирами.