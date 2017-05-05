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Керівництво ЗС України та Кувейту обговорили подальшу військову співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко провів зустріч із начальником Генерального Штабу Збройних сил Держави Кувейт генерал-лейтенант Мухамедом Аль-Хазером під час якої сторони обговорили подальший розвиток військового та військово-технічного співробітництва армій двох держав. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

Керівництво ЗС України та Кувейту обговорили подальшу військову співпрацю

У Києві відбулася протокольна зустріч начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Віктора Муженка з начальником Генерального Штабу Збройних сил Держави Кувейт генерал-лейтенантом Мухамедом Аль-Хазером. Під час переговорів у складі делегацій сторони порушили низку питань щодо подальшого розвитку військового та військово-технічного співробітництва армій двох держав. Зокрема, обговорили питання підготовки спеціалістів та підрозділів, військової медицини тощо", — зазначається у повідомленні прес-служби міністерства.

Також В.Муженко поінформував гостей про військово-політичну обстановку навколо України та на Сході нашої держави.

У своєю чергою генерал-лейтенант Мухамед Аль-Хазер подякував за теплий прийом військової делегації Держави Кувейт в Україні та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Туреччина обговорили питання військово-технічної співпраці

У рамках візиту відбулася зустріч віч-на-віч начальників Генеральних штабів та традиційний обмін сувенірами.

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