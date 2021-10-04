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Руководство Facebook пытается перезагрузить сервера - журналист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Facebook направила специалистов, которые попытаются запустить системы для устранения сбоя в работе одноименной социальной сети. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter репортер газеты The New York Times Майк Айзек, передает УНН.

Цитата

“Facebook отправила небольшую команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы с целью решения проблемы”, — сообщил он.

Айзек также отметил, что попытки связаться с кем-либо после сбоя — это “хаос”, но люди прибегают к помощи мессенджеров Zoom и Discord.

Дополнение

Напомним, вечером 4 октября, в 18:40 по киевскому времени по всему миру произошел глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

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Вслед за Facebook, “упали” Netflix, Steam, PlayStation, и ряд других сервисов со всего мира.

Позже стало известно, что глобальный сбой работы в ключевых социальных сетях по всему миру мог быть вызван ошибкой в конфигурации, а также возможным саботажем со стороны сотрудников Facebook. Прямых подтверждений относительно саботажа пока нет.

Отметим, что на 0:20 5 октября приложения все еще не работают.

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