Руководство государства поздравило главу УГКЦ

"Благодарю Вас, Владыко, за неутомимое служение Богу и Украине. Многая и благая лета!" - написал П.Порошенко.

"Искренне поздравляю архиепископа Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, многая лета и божьей помощи во всех делах!" - говорится в поздравлении В.Гройсмана.

Отметим, сегодня, 5 мая, празднует свой 47-й день рождения Верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский - предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время встречи с главой УГКЦ обсудил гуманитарную акцию "Папа для Украины".