Руководство государства поздравило главу УГКЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили с днем рождения предстоятеля Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука. Приветствие они разместили на своих страницах в Facebook, передает УНН.
"Благодарю Вас, Владыко, за неутомимое служение Богу и Украине. Многая и благая лета!" - написал П.Порошенко.
"Искренне поздравляю архиепископа Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, многая лета и божьей помощи во всех делах!" - говорится в поздравлении В.Гройсмана.
Отметим, сегодня, 5 мая, празднует свой 47-й день рождения Верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский - предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.
Как сообщал УНН, П.Порошенко во время встречи с главой УГКЦ обсудил гуманитарную акцию "Папа для Украины".