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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32519 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Керівництво держави привітало главу УГКЦ

Київ • УНН

 • 9134 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали з днем народження предстоятеля Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Привітання вони розмістили на своїх сторінках у Facebook, передає УНН.

Керівництво держави привітало главу УГКЦ

"Дякую Вам, Владико, за невтомне служіння Богу та Україні. Многая і благая літа!” - написав П.Порошенко.

"Щиро вітаю архієпископа Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука з Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, многая літа і божої допомоги в усіх справах!" - йдеться у привітанні В.Гройсмана.

Зазначимо, сьогодні, 5 травня, святкує свій 47-й день народження Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко під час зустрічі із главою УГКЦ обговорив гуманітарну акцію “Папа для України”.

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