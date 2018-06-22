Руководителю штаба РПЛ в Тернополе сожгли авто - Мосийчук
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя штаба Радикальной партии Олега Ляшко в Тернополе Роману Мацюку, который является помощником депутата Тернопольского горсовета Тараса Серетного. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook, передает УНН.
"Политический бандитизм! Сегодня ночью неизвестные негодяи сожгли автомобиль руководителя штаба Радикальной партии Олега Ляшко в Тернополе Роману Мацюку (помощник депутата Тернопольского горсовета Тараса Серетного). Произошло это после прямого конфликта тернопольской "железной команды" РПЛ с Тернопольским городским головой Сергеем Надалом и его командой, когда наши партийцы приняли сторону жителей сел Белая и Глибочек, которые решили объединиться в отдельную территориальную общину и ни при каких обстоятельствах не присоединяться к городу Тернополь", - отметил он.
По его словам, "сейчас есть попытки скрыть следы преступления и выдать поджог за самовозгорание".
"Требую немедленного и самое главное объективного расследования этого преступления! Беру расследование этого уголовного дела под личный контроль", - добавил он.