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9 марта, 09:44 • 122710 просмотра

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Руководителю штаба РПЛ в Тернополе сожгли авто - Мосийчук

Руководителю штаба РПЛ в Тернополе сожгли авто - Мосийчук

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя штаба Радикальной партии Олега Ляшко в Тернополе Роману Мацюку, который является помощником депутата Тернопольского горсовета Тараса Серетного. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в Facebook, передает УНН.

"Политический бандитизм! Сегодня ночью неизвестные негодяи сожгли автомобиль руководителя штаба Радикальной партии Олега Ляшко в Тернополе Роману Мацюку (помощник депутата Тернопольского горсовета Тараса Серетного). Произошло это после прямого конфликта тернопольской "железной команды" РПЛ с Тернопольским городским головой Сергеем Надалом и его командой, когда наши партийцы приняли сторону жителей сел Белая и Глибочек, которые решили объединиться в отдельную территориальную общину и ни при каких обстоятельствах не присоединяться к городу Тернополь", - отметил он.

По его словам, "сейчас есть попытки скрыть следы преступления и выдать поджог за самовозгорание".

"Требую немедленного и самое главное объективного расследования этого преступления! Беру расследование этого уголовного дела под личный контроль", - добавил он.

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