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Керівнику штабу РПЛ у Тернополі спалили авто - Мосійчук

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні вночі невідомі спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олега Ляшка у Тернополі Роману Мацюку, який є помічником депутата Тернопільської міськради Тараса Серетного. Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook, передає УНН.

"Політичний бандитизм! Сьогодні вночі невідомі негідники спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олега Ляшка у Тернополі Роману Мацюку (помічник депутата Тернопільської міськради Тараса Серетного). Сталося це після прямого конфлікту тернопільської "залізної команди" РПЛ з Тернопільським міським головою Сергієм Надалом та його командою, коли наші партійці стали на бік мешканців сіл Біла та Глибочок, які вирішили об’єднатися в окрему територіальну громаду і ні за яких обставин не приєднуватися до міста Тернопіль", - зазначив він.

З його слів, "зараз є спроби приховати сліди злочину і видати підпал за самозагорання".

"Вимагаю негайного і найголовніше об’єктивного розслідування цього злочину! Беру розслідування цієї кримінальної справи під особистий контроль", - додав він.

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