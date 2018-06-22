Керівнику штабу РПЛ у Тернополі спалили авто - Мосійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Сьогодні вночі невідомі спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олега Ляшка у Тернополі Роману Мацюку, який є помічником депутата Тернопільської міськради Тараса Серетного. Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook, передає УНН.
"Політичний бандитизм! Сьогодні вночі невідомі негідники спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олега Ляшка у Тернополі Роману Мацюку (помічник депутата Тернопільської міськради Тараса Серетного). Сталося це після прямого конфлікту тернопільської "залізної команди" РПЛ з Тернопільським міським головою Сергієм Надалом та його командою, коли наші партійці стали на бік мешканців сіл Біла та Глибочок, які вирішили об’єднатися в окрему територіальну громаду і ні за яких обставин не приєднуватися до міста Тернопіль", - зазначив він.
З його слів, "зараз є спроби приховати сліди злочину і видати підпал за самозагорання".
"Вимагаю негайного і найголовніше об’єктивного розслідування цього злочину! Беру розслідування цієї кримінальної справи під особистий контроль", - додав він.