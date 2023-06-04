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Руководители мировой разведки встретились на тайном конклаве в Сингапуре - Reuters

Киев • УНН

 • 1552079 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Представители примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели тайную встречу на полях встречи по вопросам безопасности диалога Шангри-Ла в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Руководители мировой разведки встретились на тайном конклаве в Сингапуре - Reuters

Цитата 

«Встреча является важным событием в международной теневой повестке дня», — сказал один из источников, знакомый с дискуссиями. «Учитывая ряд вовлеченных стран, это не фестиваль ремесел, а скорее способ содействия более глубокому пониманию намерений и результатов.

Детали 

Среди основных тем, которые обсуждали были война россии в Украине и транснациональная преступность фигурировали в переговорах в пятницу. В четверг вечером руководители разведки провели неформальную встречу.

Ни один представитель России не присутствовал, сообщил один из источников. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на диалоге «Шангри-Ла», но сказал, что не присутствовал на разведывательной встрече.

Другой источник сообщил, что тон встречи был сотрудническим, а не конфронтационным.

Дополнение 

Источники отмечают, что такие встречи организует правительство Сингапура и в течение нескольких лет они тайно проводятся в отдельном месте вместе с саммитом по вопросам безопасности. О встречах ранее не сообщалось.

США были представлены директором национальной разведки Аврил Хейнс, главой разведывательного сообщества своей страны, а Китай был среди других присутствующих стран, несмотря на напряжённость между двумя супердержавами.

По словам индийского источника, также присутствовал Самант Гоэл, глава индийского агентства по сбору разведданных за рубежом, Research and Analysis Wing.

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия управляют так называемой сетью «Пять глаз» для сбора и обмена разнообразной разведданными, и представители их разведывательных служб часто встречаются.

Более крупные встречи разведывательного сообщества происходят реже и почти никогда не разглашаются.

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