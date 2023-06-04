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Керівники світової розвідки зустрілися на таємному конклаві в Сінгапурі - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Представники приблизно двох десятків найбільших розвідувальних агенцій світу провели таємну зустріч на полях зустрічі з питань безпеки діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі цими вихідними, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Керівники світової розвідки зустрілися на таємному конклаві в Сінгапурі - Reuters

Цитата 

«Зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному», — сказав один із джерел, який знайомий з дискусіями. «Враховуючи низку залучених країн, це не фестиваль ремесел, а радше спосіб сприяння глибшому розумінню намірів і результатів.

Деталі 

Серед основних тем, які обговорювали були війна росії в Україні та транснаціональна злочинність фігурували в переговорах у п’ятницю. У четвер увечері керівники розвідки провели неформальну зустріч.

Жоден представник росії не був присутній, повідомило одне з джерел. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був на діалозі «Шангрі-Ла», але сказав, що не був присутній на розвідувальній зустрічі.

Інше джерело повідомило, що тон зустрічі був співробітницьким, а не конфронтаційним.

Доповнення 

Джерела зазначають, що такі зустрічі організовує уряд Сінгапуру і протягом кількох років вони таємно проводяться в окремому місці разом із самітом з питань безпеки. Про зустрічі раніше не повідомлялося.

США були представлені директором національної розвідки Авріл Хейнс, головою розвідувальної спільноти своєї країни, а Китай був серед інших присутніх країн, попри напруженість між двома супердержавами.

За словами індійського джерела, також був присутній Самант Гоел, голова індійського агентства зі збору розвідданих за кордоном, Research and Analysis Wing.

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія керують так званою мережею «П’ять очей» для збору та обміну різноманітною розвідданою, і представники їхніх розвідувальних служб часто зустрічаються.

Більші зустрічі розвідувальної спільноти відбуваються рідше і майже ніколи не розголошуються.

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