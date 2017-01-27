Руководителя КП "Магистраль" будут судить за растрату госсредств

Киевской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя КП "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них "Магистраль" по подозрению в растрате бюджетных средств.

Установлено, что указанный чиновник закупил для нужд предприятия горюче-смазочные материалы по безосновательно завышенным ценам, чем были определены заключенным договором.

Указанными действиями государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 300 тыс. гривен.

Сейчас обвинительный акт по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.