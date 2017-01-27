Керівника КП "Магістраль" судитимуть за розтрату держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Керівника столичного комунального підприємства "Магістраль" судитимуть за розтрату 300 тис. гривень державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо керівника КП «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «Магістраль» за підозрою у розтраті бюджетних коштів.
Встановлено, що вказаний посадовець закупив для потреб підприємства паливно-мастильні матеріали за безпідставно завищеними цінами, ніж були визначені укладеним договором.
Вказаними діями державному бюджету завдано збитки у розмірі понад 300 тис. гривень.
Наразі обвинувальний акт за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України направлено до суду для розгляду по суті.
Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.