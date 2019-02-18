Руководителя "Кировгеология" будут судить за присвоение 350 тыс. грн

"Как установлено следствием, в 2016 году чиновник, действуя в интересах частного общества и вопреки интересам службы, осуществила продажу более 2 кг лома драгоценных металлов (платины) по заниженным ценам. Указанными действиями КП "Кировгеология" вызвано материальный ущерб на сумму более 350 тыс. гривен, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

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15 февраля 2019 исполняющей обязанности Генерального директора "Кировгеология" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины и решаются вопросы об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления АБ "Укргазбанк" и руководителю соответствующего предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.



