Керівника "Кіровгеологія" судитимуть за привласнення 350 тис. грн

"Як установлено слідством, у 2016 році посадовець, діючи на користь приватного товариства та всупереч інтересів служби, здійснила продаж понад 2 кг брухту дорогоцінних металів (платини) за заниженими цінами. Зазначеними діями КП "Кіровгеологія" спричинено матеріальну шкоду на суму понад 350 тис. гривень, що є великим розміром", - йдеться у повідомленні.

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15 лютого 2019 року виконуючій обов'язки Генерального директора "Кіровгеологія" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, колишньому члену спостережної ради АБ “Укргазбанк”, заступнику голови правління АБ “Укргазбанк” та керівнику відповідного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.



