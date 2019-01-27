Слідчого ФСБ звинуватять у крадіжці 12 кілограм золотих самородків

У Тихоокеанському флотському військовому суді РФ слухається кримінальна справа про розкрадання золотих самородків, вилучених в ході розслідувань співробітниками УФСБ Магаданської області. У махінаціях з дорогоцінними речдоками звинувачується колишній слідчий спецслужби Костянтин Костенко, у якого вони зникли з кабінету. Сам майор, а його судять у закритому режимі, провину не визнає.

Колишнього старшого слідчого УФСБ РФ по Магаданської області судять за три епізоди шахрайства в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ) і участь в незаконному обороті дорогоцінних металів (ч. 1 ст. 191 КК РФ). Майор звинувачується в тому, що "з корисливих спонукань" в 2013-2015 роках викрав золоті самородки масою 1,5, 2,5 і 8 кг (точний загальна вага - 12 114,37 г) вартістю 22,6 млн руб. Ці самородки були речовими доказами у кількох кримінальних справах про незаконний обіг дорогоцінних металів, які вів слідчий Костенко.

Зробивши розкрадання, майор Костенко, за версією слідства, в період с 2 березня по 6 квітня 2015 року збув золото.

За фактом зникнення самородного золота з речдоків в березні 2016 року було порушено кримінальну справу за п. "б" ч. 4 ст. 158 КК РФ ( "крадіжка"). У березні наступного року слідчий Костенко потрапив під підозру, а 12 липня його затримали. Рішенням Далекосхідного окружного військового суду РФ запобіжним заходом для Костянтина Костенко було призначено домашній арешт. Але 7 лютого минулого року Хабаровський гарнізонний військовий суд вже на вимогу головного військового слідчого управління СКР відправив майора юстиції в СІЗО.

Слідство заявляє, що підозрюваний "переоформив майно, придбане за рахунок коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності", на інших осіб, а "з метою конспірації і приховування слідів своєї злочинної діяльності став використовувати для спілкування зі своїми родичами і друзями інтернет-месенджери ( скайп, вотсап), припинивши використання телефонного зв'язку". Крім того, за даними слідства, через свого батька майор Костенко тиснув на свідків з метою схилення їх до відмови від давання показань. Важливим став і довід слідства про те, що батько Костянтина Костенка має друзів на Україні і обвинувачений "може скористатися цими зв'язками для того, щоб виїхати за межі Росії з метою сховатися від слідства і суду". У той же час захист обвинуваченого заявляє, що ключі від кабінету, де зберігалося золото, були і у інших співробітників ФСБ.

Нагадаємо, в прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що попередили незаконне ввезення до Росії великої партії кондитерських виробів української фабрики Roshen.