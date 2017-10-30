Руководитель "Укртатнафты" требует удалить информацию о его розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Окружной административный суд Киева назначил к рассмотрению заявление председателя правления ПАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, в который он просит обязать МВД и СБУ удалить со своих официальных веб-ресурсов информацию об объявлении его в розыск, а также обязать Генеральную прокуратуру Украины изъять с ЕРДР сведения о подозрении в завладении чужим имуществом. Об этом говорится в решении Окружного админсуда столицы 23 октября, передает УНН.
"Суд признал поданное исковое заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу. Суд постановил: открыть производство по административному делу, которое будет рассматриваться под председательством судьи Скочок Т.А. Назначить предварительное судебное заседание на 20 ноября 2017 в 15.00", - отмечается в судебном решении.
Как сообщалось, уголовное производство против П.Овчаренко было открыто 12 августа 2015 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
В апреле 2015 йго обьявили в розыск.
Как писал УНН, против председателя правления "Укрнафты" Павла Овчаренко органы прокуратуры Лихтенштейна возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов.