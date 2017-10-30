Руководитель "Укртатнафты" требует удалить информацию о его розыске

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22729 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84585 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143110 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111838 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102817 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106541 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103190 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150487 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Руководитель "Укртатнафты" требует удалить информацию о его розыске

Руководитель "Укртатнафты" требует удалить информацию о его розыске

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Окружной административный суд Киева назначил к рассмотрению заявление председателя правления ПАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, в который он просит обязать МВД и СБУ удалить со своих официальных веб-ресурсов информацию об объявлении его в розыск, а также обязать Генеральную прокуратуру Украины изъять с ЕРДР сведения о подозрении в завладении чужим имуществом. Об этом говорится в решении Окружного админсуда столицы 23 октября, передает УНН.

"Суд признал поданное исковое заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу. Суд постановил: открыть производство по административному делу, которое будет рассматриваться под председательством судьи Скочок Т.А. Назначить предварительное судебное заседание на 20 ноября 2017 в 15.00", - отмечается в судебном решении.

Как сообщалось, уголовное производство против П.Овчаренко было открыто 12 августа 2015 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

В апреле 2015 йго обьявили в розыск.

Как писал УНН, против председателя правления "Укрнафты" Павла Овчаренко органы прокуратуры Лихтенштейна возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов.

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