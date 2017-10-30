Керівник "Укртатнафти" вимагає видалити інформацію про його розшук

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва призначив до розгляду заяву голови правління ПАТ "Укртатнафта" Павла Овчаренка, в який він просить зобов'язати МВС і СБУ видалити зі своїх офіційних веб-ресурсів інформацію про оголошення його у розшук, а також зобов'язати Генеральну прокуратуру України вилучити з ЄРДР відомості про підозру у заволодінні чужим майном. Про це йдеться у рішенні Окружного адмінсуду столиці 23 жовтня, передає УНН.

"Суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі. Суд ухвалив: відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатися під головуванням судді Скочок Т.О. Призначити попереднє судове засідання на 20 листопада 2017 р. на 15.00", - зазначається в судовому рішенні.

Як повідомлялося, кримінальне провадження проти П.Овчаренка було відкрито 12 серпня 2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу України.

У квітні 2015 року йго було оголошено в розшук.

Як писав УНН, проти голови правління "Укрнафти" Павла Овчаренка органи прокуратури Ліхтенштейну відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей, шахрайстві і підробці документів.

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