Руководитель Офиса Президента созвонился с защитниками Азовстали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с 5 находящимися в Турции защитниками Азовстали. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram, передает УНН.
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"Провел телефонный разговор с пятью’пятью нашими героями, защитниками Мариуполя и "Азовстали", находящимися в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Эрдогана", — написал Ермак.
Он отметил, что ребята в хорошем настроении и восстанавливаются.
"Мы также говорили об освобождении всех пленных, сообщил, что наша цель – освободить всех и мы не будем останавливаться, пока не достигнем ее", — добавил глава ОП.
Напомним
21 сентября 2022 года в результате обмена из российского плена вернулись 10 иностранцев и более 200 украинских защитников, среди которых бойцы "Азова".
Пятеро освобожденных из плена командиров, среди которых командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламарь ("Калина"), командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"), будут находиться до конца полномасштабной войны в Турции.
В октябре командиры в Турции встретились со своими семьями.