Керівник Офісу Президента зідзвонився із захисниками Азовсталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із 5 захисниками Азовсталі, які наразі перебувають у Туреччині. Про це посадовець повідомив у своєму Telegram, передає УНН.
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"Провів телефонну розмову з п’ятьма нашими героями, захисниками Маріуполя та "Азовсталі", які перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Ердогана", — написав Єрмак.
Він зазначив, що хлопці в гарному настрої та відновлюються.
"Ми також говорили про звільнення всіх полонених, повідомив, що наша мета - звільнити всіх і ми не будемо зупинятися, поки не досягнемо її", — додав очільник ОП.
Нагадаємо
21 вересня 2022 року в результаті обміну з російського полону повернулися 10 іноземців та понад 200 українських захисників, серед яких бійці "Азова".
П'ятеро звільнених з полону командирів, серед яких командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), перебуватимуть до кінця повномасштабної війни в Туреччині.
У жовтні командири у Туреччині зустрілись зі своїми родинами.