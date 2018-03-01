Руководитель ГФС пообещал разобраться со штрафом в 8,3 млрд грн Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан пообещал разобраться, соответствует ли действительности постановление Энергетической таможни ГФС о наложении штрафа на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в сумме 8,3 млрд грн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности и какие основания для такого решения. Андрей Коболев, не переживай! Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража", - написал и.о. председателя ГФС.
Как сообщал УНН, Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который ПАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.