Керівник ДФС пообіцяв розібратися зі штрафом у 8,3 млрд грн Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан пообіцяв розібратися, чи відповідає дійсності постанова Енергетичної митниці ДФС про накладення штрафу на керівника НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва у сумі 8,3 млрд грн. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Отримав інформацію про те, що Енергетична митниця ніби-то виставила постанову керівнику НАК "Нафтогаз-України“. Зараз розберусь, чи це відповідає дійсності і які підстави для такого рішення. Андрій Коболєв, не переживай! Рішення ДФС буде таким же справедливим, як і рішення Стокгольмського арбітражу”, — написав в.о. голови ДФС.
Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.