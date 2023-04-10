Кентуки: полиция сообщает о "многочисленных жертвах" во время стрельбы в Луисвилле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Полицейское управление Луисвилля сообщило, что незадолго до 9 утра в центре города — неподалеку Слаггер-Филд — была «активная стрельба», передает УНН.
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«Мы подтверждаем сообщение об активной перестрелке в 300-м квартале Ист-Мейн. Пожалуйста, держитесь подальше от этого места. Пострадавших много», - сообщили в полиции.
Детали
Свидетели рассказали WHAS11, что видели, как мужчина с длинным ружьем сделал несколько выстрелов внутри Old National Bank.
Свидетельница рассказала WDRB, что она остановилась на светофоре рядом с банком, когда заметила мужчину, который, казалось, был ранен, лежащим на лестнице у входа. Затем она услышала выстрелы.
По ее словам, к месту происшествия сразу же подъехало несколько автомобилей правоохранительных органов. «Они ехали отовсюду, – сказала она. – Полицейские выходили из машин с черными винтовками».
Других подробностей инцидента полиция не раскрывает.
Губернатор Энди Бешир сказал в своем заявлении в Твиттере, что он уже на пути к месту происшествия.