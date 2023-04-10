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Кентукі: поліція повідомляє про "численні жертви" під час стрілянини в Луїсвіллі

Кентукі: поліція повідомляє про "численні жертви" під час стрілянини в Луїсвіллі

Київ • УНН

 • 721116 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Поліцейське управління Луїсвілля повідомило, що незадовго до 9-ї ранку в центрі міста — неподалік Слаггер-Філд — була «активна стрілянина», передає УНН.

Цитата

«Ми підтверджуємо повідомлення про активну перестрілку у 300-му кварталі Іст-Мейн. Будь ласка, тримайтеся подалі від цього місця. Постраждалих багато», - повідомили у поліції.

Деталі

Свідки розповіли WHAS11, що бачили, як чоловік із довгою рушницею зробив кілька пострілів усередині Old National Bank.

Свідок розповіла WDRB, що вона зупинилася на світлофорі поряд з банком, коли помітила чоловіка, який, здавалося, був поранений лежачим на сходах біля входу. Потім вона почула постріли.

За її словами, до місця пригоди одразу ж під'їхало кілька автомобілів правоохоронних органів. «Вони їхали звідусіль, – сказала вона. – Поліцейські виходили з машин із чорними гвинтівками».

Інших подробиць інциденту поліція не розкриває.

Губернатор Енді Бешир сказав у своїй заяві у Твіттері, що він уже на шляху до місця події.

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