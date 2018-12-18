Бокал красного вина перед сном поможет похудеть - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Систематическое, но умеренное потребление вина перед сном помогает похудеть. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов Америки, основываясь на данных тринадцатилетнего эксперимента, передает УНН со ссылкой на shape.com.
В эксперименте приняли участие 20 тыс. женщин.
"Женщины, которые выпивали 100 мл красного вина перед сном, дольше сохраняли стройную фигуру, чем те, кто воздерживался от алкоголя вообще", - говорят исследователи.
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Более того, авторы работы провели исследование на лабораторных грызунах. Их кормили экстрактом расвератрола (активное вещество, которое находится в кожуре красного винограда). Как следствие - мыши худели.
Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу о том, что вино замедляет старение.