Бокал красного вина перед сном поможет похудеть - ученые

В эксперименте приняли участие 20 тыс. женщин.

"Женщины, которые выпивали 100 мл красного вина перед сном, дольше сохраняли стройную фигуру, чем те, кто воздерживался от алкоголя вообще", - говорят исследователи.

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Более того, авторы работы провели исследование на лабораторных грызунах. Их кормили экстрактом расвератрола (активное вещество, которое находится в кожуре красного винограда). Как следствие - мыши худели.

Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу о том, что вино замедляет старение.