Келих червоного вина перед сном допоможе схуднути - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Систематичне, але помірне споживання вина перед сном допомагає схуднути. До такого висновку прийшли дослідники зі Сполучених Штатів Америки, грунтуючись на даних тринадцятирічного експерименту, передає УНН з посиланням на shape.com.
В експерименті взяли участь 20 тис. жінок.
"Жінки, які випивали 100 мл червоного вина перед сном, довше зберігали струнку фігуру, ніж ті, хто утримувався від алкоголю взагалі", - говорять дослідники.
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Більш того, автори роботи провели дослідження на лабораторних гризунах. Їх годували екстрактом расвератролу (активна речовина, яка знаходиться в шкірці червоного винограду). Як наслідок - миші худнули.
Нагадаємо, раніше американські вчені прийшли до висновку про те, що вино уповільнює старіння.