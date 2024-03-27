Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ

Каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом, свидетельствуют данные нового исследования Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.

Детали

"В то время как общие тенденции по буллингу в школе остаются стабильными с 2018 года, кибербуллинга стало больше, что усилено все большей цифровизацией взаимодействия молодых людей, что потенциально может иметь серьезное влияние на жизнь молодежи", - указано в пресс-релизе по поводу отчета.

Некоторые из ключевых выводов, как сообщается, включают:

Буллинг других в школе. В среднем 6% подростков привлекаются к буллингу других в школе. Такое поведение более распространено среди мальчиков (8%) по сравнению с девочками (5%).

Подверженность буллингу в школе. Примерно 11% подростков подвергались буллингу в школе, при этом нет существенной разницы между мальчиками и девочками.

Кибербуллинг других. Примерно 12% (1 из 8) подростков сообщают о кибербуллинге над другими. Мальчики (14%) чаще сообщают о кибербуллинге, чем девочки (9%). Примечательно, что это отражает рост по сравнению с 2018 годом: доля мальчиков выросла с 11%, а девочек с 7%.

Подверженность кибербуллингу. 15% подростков (примерно 1 из 6) подвергались кибербуллингу, причем показатели примерно одинаковы между мальчиками (15%) и девочками (16%). Это является увеличением по сравнению с 2018 годом: с 12% до 15% для мальчиков и с 13% до 16% для девочек.

Физические драки. Каждый десятый подросток участвовал в физических драках, с заметной гендерной разницей: 14% мальчиков против 6% девочек.

Этот отчет является тревожным звонком для всех нас, чтобы бороться с буллингом и насилием, когда бы и где бы это ни происходило. Поскольку молодые люди ежедневно проводят до шести часов в Интернете, даже незначительные изменения в уровнях буллинга и насилия могут иметь серьезные последствия для здоровья и благополучия тысяч людей. От самоповреждения до самоубийства мы видели, как кибербуллинг во всех его формах может разрушить жизнь молодых людей и их семей. Это проблема как здоровья, так и прав человека, и мы должны активизироваться, чтобы защитить наших детей от насилия и вреда как офлайн, так и онлайн", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ганс Клюге.

С этой целью ЕРБ ВОЗ, как указано, недавно опубликовало свой первый "документ с изложением позиции" по защите детей от вреда в Интернете.

Справочно

ЕРБ ВОЗ 27 марта опубликовало второй том исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), в котором основное внимание уделяется моделям буллинга и насилия со стороны сверстников среди подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах и регионах Европы, Центральной Азии и Канады.

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