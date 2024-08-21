Каждый четвертый доллар: Украина в этом году получит более 25% международной помощи в качестве грантов - Минфин
Киев • УНН
В 2024 году Украина получит 24,5 млрд долларов внешней поддержки, из которых 6,6 млрд - гранты. Значительным источником финансирования госбюджета также станут ОВГЗ объемом 7,9 млрд долларов.
В 2024 году Украина получит 24,5 млрд долларов внешней поддержки, из которых 6,6 млрд, или более 25%, - гранты, сообщили в Министерстве финансов в среду, пишет УНН.
Более 25% внешнего финансирования в 2024 году - гранты. То есть каждый четвертый $ от международных партнеров привлечен на безвозвратной основе. В целом внешняя поддержка за этот период достигает 24,5 млрд долларов США, из которых 6,6 млрд долларов США - гранты
Существенным источником финансирования госбюджета, как указано, также являются государственные облигации. Объем выпущенных ОВГЗ - 7,9 млрд долларов США.
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